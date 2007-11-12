В Бишкеке начались переговоры относительно вступления Украины в ВТО

Сегодня в Бишкеке (Киргизская Республика) начались переговоры украинской делегации во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ и киргизской делегации во главе с министром экономики и финансов Акилбеком ЖАПАРОВЫМ относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, с украинской стороны в переговорах также принимает участие министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК.

Во время переговоров будут рассмотрены пути урегулирования финансовых претензий Киргизии к Украине, компромиссное решение относительно антидемпинговых мероприятий в Украине по отношению к электрическим лампам происхождением из Киргизии, а также другие актуальные вопросы двусторонних отношений. По результатам рассмотрения этих вопросов украинская сторона предлагает парафировать двусторонний протокол относительно доступа на рынки товаров и услуг - последний для Украины протокол со страной - членом рабочей группы по вступлению в ВТО.

«Цель нашего визита - снять все нерешенные вопросы, забыть о недоразумениях и в конечном счете выйти на новый уровень экономического, культурного, научного, гуманитарного сотрудничества», - отметил в начале переговоров Н.АЗАРОВ.

В программе визита также встреча руководства украинской делегации с Президентом Киргизии Курманбеком БАКИЕВЫМ та встреча министров иностранных дел Украины А.ЯЦЕНЮКА и Киргизии Эднана КАРАБАЕВА.

Как известно, в процессе вступления в ВТО Украина завершила переговоры и подписала двусторонние протоколы о доступе к рынкам товаров и услуг с 49 странами.