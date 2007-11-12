В Одесской области перевернулся школьный автобус: 1 ученик погиб, 5 - травмированы

При выезде из с. Сербы Кодымского района Одесской области на автодороге Кодыма - Слободка - Котовск водитель школьного микроавтобуса "Газель", который перевозил 12 учеников 6-го класса Сербивской общеобразовательной средней школы в г. Одессу для участия в соревнованиях по футболу, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного приключения погиб 1 ученик и 5 учеников с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Центральную районную больницу. По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 231 дорожно-транспортное приключение, в которых погибло 37 лиц и 321 - травмировано.