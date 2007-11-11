Жители Евпатории остаются без воды

Многие районы Евпатории (Крым) остаются сегодня без водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, водоснабжение в ряде районов Евпатории прекратилось сегодня утром около 7.30 и до сих пор не восстановлено.

Как сообщают местные жители, в городе началось восстановление электроснабжения. Однако тепло в тех домах, где оно сегодня пропало, пока не восстановлено.

Похожая ситуация сложилась и в ряде других регионах Крыма. Так, например, в некоторых районах Симферополя до сих пор нет воды (она пропала в середине дня). Ведутся восстановительные работы .

Как сообщал УНИАН, в Крыму сегодня сложились крайне неблагоприятные погодные условия: на полуострове был сильнейший ветер и дождь, шторм на море достигает 6-7 баллов.

Повалены сотни деревьев, сломано множество биг-бордов, со строений в некоторых регионах сорваны крыши. Кроме того, было затруднено движение транспорта.

Потерпели бедствие несколько судов, сухогрузов и барж в Керченском проливе.