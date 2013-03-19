Банкиры придумали, как простимулировать безналичные платежи

Заместитель председателя банка «Контракт» Павел Крапивин констатирует, что запрет коммерческим агентам банкам и лицензированным небанковским финансовым учреждениям передавать другим лицам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для дальнейшего перевода стимулирует развитие безналичных расчетов, сообщает РБК-Украина.

«На прошлой неделе Нацбанк уведомил нас об этой новации. В принципе, регулятор этим решением продолжает свой вектор на развитие закона об электронных деньгах. Таким образом, он хочет, чтобы операции проходили в оборот через банковский сектор, что само по себе будет стимулировать развитие безналичных расчетов»,- говорит эксперт.

В то же время, новация не принесет дискомфорта банковскому сектору и участникам финансового рынка.

«Более того, это наведет порядок на рынке, так как будет стимулировать участников рынка заключать агентские договора с банками, а также небанковскими финансовыми учреждениям, которые получили лицензию на перевод средств. Тем более в участников есть время, чтобы привести в норму свою деятельность, так как постановление начнет работать с 1 июня», - говорит Крапивин.

Напомним, что 6 марта НБУ зарегистрировал в Министерстве юстиции Украины постановление №42, которое запрещает коммерческим агентам банков и лицензированным небанковским финансовым учреждениям передавать другим лицам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для дальнейшего перевода.

Согласно документу, речь идет об операциях по приему наличности в гривне для дальнейшего их перевода с помощью платежных устройств и через пункты приема.