Во всех портах Украины объявлена повышенная готовность

Во всех портах Украины по приказу Государственной инспекции Украины по безопасности судоходства объявлена повышенная готовность к оказанию спасательных действий и ликвидации последствий раскола танкера «Волга-Нефть-139» под российским флагом, загруженного 4 тысячами тон мазута.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, на борту судна находилось 13 членов экипажа. Ни один из них не пострадал, все находятся в кормовой части судна. В настоящее время носовая часть судна находится на якоре, подготовлены буксиры для оказания помощи российскому танкеру из портов Керчь и Кавказ, а также вертолет для снятия экипажа.

Спасательные действия осложняются в результате неблагоприятных погодных условий – сильного шторма и ветра со скоростью до 32-34 м/с.

На место происшествия выехал заместитель министра транспорта и связи Валентин КАСАПЧУК.