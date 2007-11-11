Оправдывает ли себя сдерживание курса гривни?

Член совета Национального банка Украины, почетный президент «Укргазбанка» Василий ГОРБАЛЬ считает, что практика сдерживания курса гривны еще не исчерпала себя и является оправданной.

Такое мнение В.ГОРБАЛЬ высказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 42 (671) 11-18 ноября 2007 года).

«Я считаю, что практика сдерживания курса в достаточно узком диапазоне еще не исчерпала себя и является оправданной. Хотя бы потому, что в динамично развивающейся экономике, параметры роста цен в которой пока не поддаются эффективному регулированию монетарными методами, а множество факторов являются переменными, необходим хотя бы один достаточно четкий, понятный, прогнозируемый и стабильный показатель, на основании которого можно более-менее определенно оценивать перспективы на будущее», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

Он также считает необходимым учесть уроки апреля 2005 года. «У тех событий, которые произошли в апреле 2005 года, были совершенно однозначные негативные последствия, которые нельзя не учитывать сегодня. Поэтому в 2008 году совет НБУ будет рекомендовать сдерживать курс гривны в рамках существующего валютного коридора», - сообщил член совета НБУ.

В.ГОРБАЛЬ рассматривает резонным возможный переход от привязки гривны к одной валюте к так называемой корзине из нескольких валют. «Подобная идея возникла и начала реализовываться еще года три-четыре назад в России и уже как отголосок пришла и к нам. Связано это в основном с изменениями в структуре платежного баланса страны, так как расчеты в последнее время смещались от доллара в пользу евро и других валют. Плюс серьезное ослабление доллара, которое эти дискуссии усилило. Поэтому такие идеи достаточно объяснимы и резонны», - считает он.

Вместе с тем, член совета НБУ подчеркнул, что такой переход должен осуществляться с учетом сложившейся структуры платежного баланса в 2007 году и возможным продолжением ослабления доллара в 2008 году. «Но для начала необходимо очень четко определиться с методологией определения корзины валют и привязки курса, чтобы эта процедура была понятной и прозрачной, а курс оставался прогнозируемым», – убежден В.ГОРБАЛЬ.