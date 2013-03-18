В трех областях Украины продолжают чистить дороги от снега
08:59, 18 марта 2013Общество
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В трех областях на западе Украины продолжается расчистка дорог местного значения
В трех областях Украины продолжают чистить дороги
В трех областях на западе Украины продолжается расчистка от снега дорог местного значения.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, отсутствует проезд к 70 населенным пунктам во Львовской области и усложнен проезд к 194 населенным пунктам в Волынской и Тернопольской областях.
По информации Государственной службы автомобильных дорог Украины, проезд на автодорогах государственного и регионального значения обеспечен.
17 марта был возобновлен проезд на дорогах местного значения к 515 населенным пунктам (из них в двух областях полностью: в Ривненской – к 182, в Ивано-Франковской – к 61).
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