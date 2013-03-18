В трех областях Украины продолжают чистить дороги от снега

В трех областях на западе Украины продолжается расчистка от снега дорог местного значения.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, отсутствует проезд к 70 населенным пунктам во Львовской области и усложнен проезд к 194 населенным пунктам в Волынской и Тернопольской областях.

По информации Государственной службы автомобильных дорог Украины, проезд на автодорогах государственного и регионального значения обеспечен.

17 марта был возобновлен проезд на дорогах местного значения к 515 населенным пунктам (из них в двух областях полностью: в Ривненской – к 182, в Ивано-Франковской – к 61).