Укравтодор: Дороги государственного и регионального значения уже расчищены

По информации Государственного агентства автомобильных дорог Украины, проезд на автодорогах государственного и регионального значения обеспечен.

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на 7.00 сегодняшнего утра, продолжаются работы по расчистке дорог местного значения в пяти областях западного региона, где нет проезда к 307 н.п. и усложнен проезд к 472 н.п., а именно: Волынская область – проезд усложнен к 10 н.п., Ивано-Франковская область – проезд усложнен к 61 н.п., Львовская область – нет проезда к 210 н.п. и усложнен к 97 н.п., Ривненская область – нет проезда к 97 н.п. и усложнен к 85 н.п. и Тернопольская область – проезд усложнен к 219 н.п.