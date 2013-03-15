В Луганской области полностью сгорел автобус

В г. Алмазное (Луганская область) в четверг, 14 марта, в 13.30 возле дома по ул. Серого произошло задымление и возгорание моторного отсека пассажирского автобуса марки "ПАЗ-3205", следовавшего по маршруту Алмазное-Стаханов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

В результате пожара автобус полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет. В салоне находилось 10 пассажиров, которые вовремя вышли. Причины пожара устанавливаются.