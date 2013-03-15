Гость из ЕС подрабатывал в Одессе скиммингом

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, работники управления по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Одесской области получили оперативную информацию с установленного на банкомате одного из ведущих банков Украины электронного устройства для видеофиксации ввода ПИН-кода и считывания персональной информации с магнитной полосы банковской карты клиента.

С поличным был задержан 26-летний иностранец - житель одного из государств Евросоюза, у которого изъяты самодельные устройства для считывания информации с платежных карт.

По месту его временного проживания выявлены и изъяты самодельные устройства для считывания информации клиентов банков, компьютерная техника, заготовки под банковские карты, микросхемы, USB-провода, паяльник и множество деталей для изготовления так называемых накладок, для получения информации о настоящих банковских карточках.

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По данному факту следственным отделом Приморского районного отдела милиции ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области открыто уголовное производство по ст.200 «Незаконные действия с документами и перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления» и по ч.1 ст.361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей».