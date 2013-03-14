У Табачника задумали новую реформу

Министерство образования инициирует реформирование профессионального образования и начало подготовку соответствующего законопроекта.

Как сообщается на сайте Минобразования, сегодня в министерстве состоялось заседание экспертной рабочей группы, участники которой обсудили концептуальные принципы создания законопроекта о профессиональном образовании.

В состав рабочей группы вошли представители министерств, руководители высших учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации и профессионально-технических учебных заведений, представители объединений работодателей, а также подчиненных Министерству образования и науки Украины научных учреждений, говорится в сообщении.

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Как отметил первый заместитель министра образования и науки Евгений Сулима, "мы пригласили к работе специалистов, которые знают проблематику, имеют опыт и знание о том, каким образом профессиональное образование развивается в странах Европы и мира».

«И, воспроизводя сегодняшние потребности общества, государства и экономики, мы смогли бы предложить тот вариант документа, который был бы возможен для обсуждения большим количеством представителей и просветительской области, и тех, кто ждет от образования, прежде всего, подготовленных специалистов", - сказал он.

Е.Сулима отметил, что к профессиональному образованию относятся не только вопросы профессионально-технического образования, но и учеба младших специалистов в высших учебных заведениях І-ІІ уровней аккредитации, а также – учеба в течение жизни после получения диплома о высшем образовании.

По итогам совещания было принято решение о подготовке предложений относительно работы над законопроектом, его концепции и структуры. Обобщение предложений поручено Государственному научному учреждению «Институт инновационных технологий и содержания образования».

«Важно объединить усилия для того, чтобы наработки, которые существуют в высшей школе и профессионально-техническом образовании, получили формализованное изложение в новом проекте закона «О профессиональном образовании», – подчеркнул первый заместитель министра образования и науки.