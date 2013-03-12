Кабмин дал полгода, чтобы отделить от министерства Табачника часть Сафиуллину

Кабинет министров создал комиссию по проведению реорганизации Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Согласно распоряжению Кабмина от 6 марта № 123-р, текст которого обнародован на Правительственном портале, главой комиссии назначен первый заместитель министра образования и науки Евгений Сулима, которому поручено утвердить персональный состав комиссии, обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией министерства.

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Е.Сулима должен проинформировать в шестимесячный срок Кабинет министров Украины о результатах проведенной работы.

Распоряжение подписано во исполнение Указа Президента Украины от 28 февраля № 96 “О некоторых мероприятиях по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”, в соответствии с которым Минобразования и науки, молодежи и спорта и Госслужба молодежи и спорта реорганизованы в Министерство науки и образования и Министерство молодежи и спорта.

Министром науки и образования назначен Дмитрий Табачника, министром молодежи и спорта – Равиль Сафиуллин.