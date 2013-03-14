С сальмонеллезом госпитализированы 15 посетителей кафе

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, диагноз пострадавших - «сальмонеллез».

По данным врачей, один пострадавший находится в больнице с легкой формой заболевания, 14 – средней тяжести.

Все пострадавшие посетили мероприятие в одном из кафе в с. Рованцы Луцкого района. Источник заболевания – продукты принесенные заказчиком из дома (мясные, рыбные, кондитерские изделия и тому подобное).

Государственной санэпидслужбой осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации последствий события, привлеченные заведения здравоохранения, Государственная ветфитосанитарная служба.