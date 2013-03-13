Экономисты рассказали, когда в Украине можно будет снизить лимит наличных расчетов
Эксперты считают возможным снижение лимита наличных расчетов ниже 150 тысяч гривен.
«Люди вряд ли часто осуществляют платежи более 150 тысяч гривен, поэтому их это особо не затронет. Тем более такие большие суммы выплачивают преимущественно за недвижимость, а также, скажем, автомобили или яхты. Очень сомневаюсь, что за эти объекты люди даже сегодня рассчитываются пачками купюр. Одновременно это может затормозить спекулятивные операции, а также отмывание средств, поскольку будет четкая фиксация движения всех средств», - говорит заведующий отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Ярослав Жалило, сообщает РБК-Украина.
При этом, по его убеждению, в будущем обсуждаемая сумма предельного размера наличных платежей в 150 тысяч гривен может быть уменьшена. «Мы можем двигаться в будущем и к дальнейшему снижению этой суммы, но это должно происходить с одновременным развитием безналичных платежей. Кстати, мы это сейчас часто наблюдаем на примере перевода социальных выплат на карточки, а также того, что банковские терминалы распространены едва в не самых отдаленных поселках. В кошельке рядового европейца или американца сложно найти крупные купюры, весь мир живет по безналу, у них деньги не лежат под матрасом, они работают. Мы должны идти в этом направлении. Но при этом мы должны убедиться, что нововведение не ущемит прав украинцев и не создаст им дополнительных неудобств», - добавил Жалило.
Доцент Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, кандидат экономических наук Надежда Цыганова отмечает, что в развитых странах доля наличных в денежной массе не превышает 5-6%.
«В развитых странах доля наличных в денежной массе не превышает 5-6% и имеет тенденцию к сокращению. Органы монетарного регулирования поддерживают развитие безналичных расчетов, в частности ограничивая суммы наличных платежей. Эти меры также применяются в системе финансового мониторинга отмывания «грязных денег» и уклонения от уплаты налогов», - резюмирует Цыганова.
Напомним, что в сентябре 2012 года Верховная Рада Украины разрешила НБУ ограничивать предельные расчеты наличными. Также в конце прошлого года экс-глава НБУ, а ныне первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов на встрече с журналистами сообщил, что решение об установлении предельной суммы наличных расчетов будет принято в 2013 году.