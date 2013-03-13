В Черниговской области в ДТП погибло три иностранца

08:49, 13 марта 2013
Общество
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Два гражданина Молдавии и один россиянин погибли в ДТП, сообщает в среду украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла рано утром / Фото : Вінницька ДСНС

Авария произошла рано утром в среду в Нежинском районе Черниговской области, сообщают РИА Новости.

"Водитель легкового автомобиля Volkswagen Caddy не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с полуприцепом молоковоза DAF. В результате происшествия погибли три человека: двое граждан Молдавии и один гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Проводится расследование.

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