В Черниговской области в ДТП погибло три иностранца
08:49, 13 марта 2013Общество
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Два гражданина Молдавии и один россиянин погибли в ДТП, сообщает в среду украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла рано утром / Фото : Вінницька ДСНС
Авария произошла рано утром в среду в Нежинском районе Черниговской области, сообщают РИА Новости.
"Водитель легкового автомобиля Volkswagen Caddy не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с полуприцепом молоковоза DAF. В результате происшествия погибли три человека: двое граждан Молдавии и один гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Проводится расследование.
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