В Черниговской области в ДТП погибло три иностранца

Авария произошла рано утром в среду в Нежинском районе Черниговской области, сообщают РИА Новости.

"Водитель легкового автомобиля Volkswagen Caddy не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с полуприцепом молоковоза DAF. В результате происшествия погибли три человека: двое граждан Молдавии и один гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Проводится расследование.