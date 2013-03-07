Вилкул предлагает после Евробаскета на арены приглашать Мадонну и Бритни Спирс

Арены которые построят для проведения в Украине Чемпионата Европы по баскетболу Евробаскет-2015 будут мультифункциональными, построены они будут за средства частных инвесторов, которые и будут владельцами этих арен.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Для проведения соревнований, согласно с концепцией ФИБА, нам необходимо семь залов. То есть, будет построено шесть мультифункциональных арен, будет проведена полная реконструкция, капитальный ремонт Дворца спорта в Киеве, и «Метеора» в Днепропетровске. Механизм финансирования следующий: 25% дают частные инвесторы, 75% предоставляются банками кредитов, государство потом помогает компенсировать проценты по этим кредитам, в то время, когда инвесторы гасят само тело кредита».

«Конечно, построенные арены будут частными… На тех мультифункциональных аренах, на которых будут проводится матчи Евробаскета 2015 могут проводится соревнования любого уровня по ста видам спорта, плюс – возможно и проведение концертов любого уровня. Для того, чтоб к нам чаще ездили такие звёзды как Мадонна, Бритни Спирс и Дип Пёрпл нужны огромные залы – десятитысячники, пятнадцатитысячники. То есть создаётся новая индустрия. А также там можно будет проводить любые выставочные мероприятия мирового класса. В Европе, в Америке такого типа мультифункциональные комплексы загружены 280-290 дней в году", - отметил вице-премьер.