Эксперт: Снижение единого соцвзноса до 15% способствует легализации зарплат

«Безусловно, снижение ставки единого социально взноса до 15% положительно отразится на вопросе легализации заработных плат в Украине. Другими словами, это дополнительный аргумент по выходу бизнеса из тени. К слову, на текущий момент ставка составляет от 35% до 50% в зависимости от класса предприятия, что достаточно сложно платить в текущих экономических реалиях», - отмечает эксперт.

В то же время, по его словам, новация будет способствовать регистрации отечественных компаний в Украине

«Упрощение налогообложения в Украине действительно будет способствовать регистрации предприятий согласно законодательству Украины и постепенному выводу их из «тени». Однако отказ от работы в оффшорах уже существующих предприятий – процесс не быстрый и может занять какое-то время, поэтому говорить о молниеносном эффекте от подобных реформ не приходится», - убежден А.Соколов.

Он также констатирует, что в странах, снижающих налоги, наблюдается приток иностранного капитала и улучшение бизнес-климата.

«Мировой тенденцией является и то, что упрощение процессов налогообложения, ведет к притоку иностранного капитала в ту или иную страну, а также улучшению ее бизнес-климата. Кроме этого, в последнее время отмечается тенденция определенного увеличения количества регистрации предприятий в таких странах как Латвия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург. Это связано с тем, что эти страны (это, кстати, далеко не полный перечень) позволяют предпринимателям легально платить меньше налогов, что, по сути выгодно для бизнеса», - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что правительство планирует внести в Верховную Раду законопроект о снижении ставки единого социального взноса до 15%. На данный момент его ставка составляет от 34,7% до 49,7% в зависимости от класса профессионального риска производства.