В Литве убили председателя Объединения белорусских общин

Сегодня, 6 марта, в подвале собственного дома в Вильнюсе обнаружен труп председателя Объединения белорусских общин Литвы Романа Войницкого.

Как пишет блогер pgrigas, Р.Войницкий был связан. На его теле обнаружены следы пыток

По слухам, общественному деятелю в последнее время неоднократно угрожали. Литовская полиция ведет расследование убийства.

Справка УНИАН. Р.Войницкий возглавлял Объединение белорусских общин Литвы и клуб «Сябрына». Он выступал против введения экономических санкций против белорусских властей со стороны ЕС.