В Литве убили председателя Объединения белорусских общин
13:44, 06 марта 2013Общество
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Романа Войницкого нашли мертвым в подвале собственного дома.
Сегодня, 6 марта, в подвале собственного дома в Вильнюсе обнаружен труп председателя Объединения белорусских общин Литвы Романа Войницкого.
Как пишет блогер pgrigas, Р.Войницкий был связан. На его теле обнаружены следы пыток
Роман Войницкий / Фото: Telegraf.by
По слухам, общественному деятелю в последнее время неоднократно угрожали. Литовская полиция ведет расследование убийства.
Справка УНИАН. Р.Войницкий возглавлял Объединение белорусских общин Литвы и клуб «Сябрына». Он выступал против введения экономических санкций против белорусских властей со стороны ЕС.
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