Эксперты считают абсурдной идею запрета валютных депозитов

«В данных инициативах я не вижу системного подхода, это больше похоже на единичный выпад конкретного депутата, не согласованный с коллегами. Скажем так, эти законопроекты не новые, подобные идеи уже давно обговариваются специалистами. Но конкретно эти проекты законов выпадают из общей дискуссии, очень слабая в них аргументация. У нас 450 депутатов и каждый из них может каждый день подобные законопроекты инициировать», - убежден руководитель отдела финансовых исследований GfK Ukraine Дмитрий Яблоновский.

По его мнению, указанные законопроекты из-за их непрофессионализма вызвали незаслуженный ажиотаж. «Это даже на психологическую атаку не похоже, думаю, что эти документы вызвали

незаслуженный ажиотаж», - резюмирует Яблоновский.

Согласен с коллегой, что указанные законопроекты не несут системного характера, как единая инициатива властей, глава Комитета экономистов, проректор Европейского университета Андрей Новак.

«Подобные инициативы из-за их абсурдности трудно комментировать. У меня ключевой вопрос – какую цель преследовал Сигал, предлагая такие законопроекты? Как мне видится, это сделано из соображений самопиара, так как сами регионалы выразили несогласие с подобными идеями. Но это не хороший способ прославиться, так как в сухом остатке мы получаем тревогу граждан», - говорит он.

По его мнению, любыми запретами долларизацию экономики не победишь.

«Если заниматься дедолларизацией экономики, то так это не делается, нужно рынок к отказу от инвалюты стимулировать, чтобы люди работали с гривной. Запретами тут ничего не решишь. Ну, как можно себе представить, что сегодня, когда у тысяч украинцев долларовые депозиты, взять их и запретить? Что им тогда делать – переводить в гривну? Украина так выпадет с цивилизованного мира. Что касается налога на депозиты, то такие идеи сегодня во многих странах возникают, подобным путем на фоне кризиса власти пытаются наполнить государственные бюджеты. Но там идет речь об 1-2%, но никак не 25%. Это абсурд!», - отмечает экономист.

Нужно сказать, что с позицией экспертов солидарно и руководство Нацбанка.

«Руководство НБУ выражает обеспокоенность попытками политизации сугубо экономических вопросов. Упомянутые выше инициативы, к сожалению, является результатом недостаточно глубокой проработки вопросов, по которым предлагаются законодательные новации. Поэтому Национальный банк Украины призывает политических деятелей тщательно анализировать последствия любых законопроектов, вносимых по банковской и финансовой системе, и исходить в своей деятельности из принципа однозначного приоритета обеспечения стабильности финансовой системы страны и уважения к ее гражданам», - сказано в сообщении НБУ.

НБУ подчеркивает, что регулятор в целом не поддерживает вышеупомянутые инициативы.

Напомним, что ранее народный депутат фракции Партии регионов, заместитель главы парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Евгений Сигал зарегистрировал законопроекты, которыми предложил запретить валютные депозиты и ввести налог на банковские вклады в размере 25%.