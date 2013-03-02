Бизнесмен ограбил ювелирный салон, чтобы рассчитаться с долгами

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в день налета злоумышленник, не пряча лица, явился в салон с предметом, похожим на револьвер, заставил продавцов зайти в подсобку, закрыл их там, и забрал с витрины лотки с золотыми изделиями. Потерпевшие оценили ущерб в 700 тыс. грн.

Благодаря имеющимся видеозаписям как в салоне, так и снаружи, правоохранители установили автомобиль, на котором уехал предполагаемый преступник. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и водитель - таксист из Краматорска. При опросе тот сообщил, что в указанный день его нанимал знакомый, которого он привез в центр Славянска, а потом через время увез назад в Краматорск.

Злоумышленник вскоре был задержан в Краматорске, вещественные доказательства – лотки с золотыми изделиями, а также 20 тыс. грн, вырученные от сдачи в ломбард части из них, у него были изъяты по месту жительства. Милиция также изъяла изделия и из 4 ломбардов, услугами которых воспользовался злоумышленник.

Задержанный - 32-летний подозреваемый - активно сотрудничает со следствием, говорится в сообщении. Причиной содеянного частный предприниматель называет серьезные финансовые проблемы, которые он хотел решить таким путем.

По данному факту открыто криминальное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах), что влечет за собой лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.