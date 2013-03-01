Эксперт: договор с Shell улучшит бизнес-климат в Восточной Украине

«Главный плюс этого соглашения для страны заключается в региональном развитии. По договору об СРП Shell обязался не только строить дороги и загружать работой наших специалистов. Именно в Украине будут производить сопутствующее оборудование – те же буровые станки, которые Укргаздобыча «доводила до ума» семь лет», – отмечает эксперт.

Благодаря этому, по его словам, улучшится бизнес-климат в Харьковской области и прилегающих регионах.

«То есть увеличится занятость населения, людям начнут платить «живые деньги», за них будут отчислять налоги в местные бюджеты. Харьковская область и прилегающие к ней регионы однозначно улучшат свое положение и бизнес-климат», – говорит Марунич.

Эксперт убежден, что совместный проект с Shell поддержит конкурентоспособность украинских товаров.

«Даже если сланцевый газ будет стоить $270 за кубометр, это большое облегчение для промышленности, ведь наши товары, которые производятся с использованием энергоносителей, станут более конкурентоспособными», – отмечает директор Института энергетических стратегий.

Напомним, 24 января в Давосе с участием президента Виктора Януковича было подписано соглашение между компанией Shell и «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовском участке в Харьковской и Донецкой областях.