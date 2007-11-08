Еще 23 человека наказали за столкновение с милицией на Ай-Петри

Сегодня Ялтинский городской суд по материалам, собранным по ситуации на Ай-Петри, привлек к административной ответственности 23 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в АРК Анатолий МОГИЛЕВ на пресс-конференции в Симферополе.

Из 23 осужденных 18 подвергнуты административному аресту на сроки от 3 до 15 суток, 4 человек оштрафованы, один - отпущен по состоянию здоровья.

Как сообщил А.МОГИЛЕВ, еще 4 человека находятся в больнице, у двух из них переломы пальцев, у одного – проникающее ранение брюшной полости и изъята пластиковая пуля. «Не от нашего, заметьте, оружия», - подчеркнул он.

Начальник крымской милиции также отметил, что материалы по 4-м лицам, находящимся сейчас в больнице, тоже будут направлены в суд по их выздоровлению.

А.МОГИЛЕВ не исключил, что по мере сбора материла по ситуации на Ай-Петри будут возбуждены и уголовные дела.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября на плато Ай-Петри проводился снос самовольных строений бизнесменов - крымских татар. Крымские татары утверждают, что в ходе сноса строений их избили правоохранители. В милиции отмечают, что снос проводился на законных основаниях, по решению суда, ситуация была спокойная.

Сегодня на пресс-конференции в Симферополе лидер Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявил, что 11 из 28-ми задержанных крымских татар, которые препятствовали сносу самовольных строений на плато Ай-Петри, уже осуждены сроком от 5 до 13-ти суток лишения свободы.

Кроме того, по данным лидера Меджлиса, сейчас четверо крымских татар находятся в реанимации. По его словам, некоторые крымские татары избиты до такой степени, что самостоятельно даже не могут подписать протокол.