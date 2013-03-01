Присяжнюк рассказал, откуда аграрии возьмут 3,2 млрд грн на посевную

Увеличить поступления финансовых ресурсов для весенней полевой удалось и благодаря обеспечению стабильного экспорта зерна и другой продукции. Однако пока сельхозпроизводителям необходимо привлечь еще около 8 миллиардов гривен, чтобы провести полевые работы согласно всем требованиям и агротехнологическим срокам. А деньги, которых не хватает, готовы предоставить Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в своей авторской статье, которую сегодня опубликовало информагентство УНИАН.

Сотрудничая с двумя государственными учреждениями − Аграрным фондом и ГПЗКУ, сельхозпроизводители смогут получить более 3,2 миллиарда гривен. Все, что для этого нужно − заключить форвардные контракты.

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация запланировала провести форвардные закупки 2 миллионов тонн зерна, что позволит «влить» в агросектор около 3 миллиардов гривен. Кроме того, за счет продолжения форвардных закупок зерна, которые Аграрный фонд осуществляет еще с осени прошлого года, производители получат 291,6 миллиона гривен», − отметил Николай Присяжнюк.

Глава ведомства также подчеркнул, что эти два учреждения, кроме помощи аграриям, что является главной задачей Минагрополитики, обеспечивают продовольственную безопасность в стране. В частности, в резервах Аграрного фонда есть пшеница, рожь, мука, сахар, кукуруза и даже сухое молоко и сливочное масло.

«Мы выполняем нашу основную задачу − обеспечение продовольственной безопасности государства. Аграрный фонд путем проведения государственных форвардных закупок сельхозпродукции, осуществления товарных интервенций минимизирует ценовые колебания на рынке, осуществляет переработку зерна и реализует муку для производства хлеба и хлебобулочных изделий социальных сортов. На сегодня в аграрном фонде накоплено 1,8 миллиона тонн пшеницы, 147 тысяч тонн муки, 33 тысячи тонн кукурузы, 12 тыс. тонн гречки, 258 тыс. тонн сахара, 20 тыс. тонн муки, а также молоко сухое, сливочное масло», − сообщил Николай Присяжнюк.