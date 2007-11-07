В Ивано-Франковске провели показательный суд над коммунистической идеологией

Сегодня в Ивано-Франковске активисты областной организации «Национальный альянс» на Вичевом майдане организовали показательный суд над коммунистической идеологией за преступления против украинской нации.

Как передает корреспондент УНИАН, на импровизированной сцене суд проходил в соответствии с процедурой: были судьи, потерпевшие и обвиняемые, адвокаты. «Коммунизм» (парень в красной майке с серпом и молотом на груди) в суде выступал на русском языке и говорил о преступлениях УПА и о «бандеровцах», которых почему-то ценят только на западе Украины».

По словам председателя Ивано-Франковской областной организации “Национальный альянс” Елены ПЕТРОВОЙ, для многих украинцев 7 ноября является днем скорби по пострадавшим от советского режима. «Ивано-Франковский «Национальный альянс» хочет вынести на показательный суд обвинения против советского режима и добиться осуждения коммунистической идеологии и порожденных ею других антиукраинских движений, организаций, наподобие «Евразийского союза молодежи», как в свое время в Нюрнберге был осужден фашизм», - подчеркнула она.

По завершении судебного процесса состоялись символические похороны коммунизма, как пережитка советских времен, а также новейших идей, направленных против украинской нации. Члены Альянса похоронили «коммунизм». «Хотелось бы, чтобы имперские и антиукраинские идеи были так же похоронены и в сознании наших соотечественников», - подытожила Е.ПЕТРОВА.

Мероприятие прошло без эксцессов в присутствии правоохранителей.

А в первой половине дня свои мероприятия провели коммунисты Прикарпатья. В помещении Ивано-Франковского обкома Коммунистической партии состоялось торжественное собрание по случаю 90-й годовщины Октябрьской революции, на котором партийных активистов наградили грамотами. Члены областной и городской организаций КПУ на Мемориальном кладбище возложили венки и цветы к могилам павших воинов, освобождавших Ивано-Франковск от фашистских захватчиков.