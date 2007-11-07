Лидер Меджлиса: прямо СС, прямо гестапо, что творится в Крыму!

11 из 28-ми задержанных крымских татар, которые препятствовали сносу самовольных строений на плато Ай-Петри, уже осуждены сроком от 5 до 13-ти суток лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил лидер Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

«11 из 28-ми осуждены сроком 5-13 суток лишения свободы», - сказал он.

Причем, как утверждает М.ДЖЕМИЛЕВ, срок наказания в большинстве случаев определяет не суд. «Там практически судов нет, заходят и говорят: тебе столько-то, тебе столько, никаких вопросов, никаких разбирательств там нет, - заявил председатель Меджлиса. - Органы хотят взять себе в подельники суды. Надо же оправдать это беззаконие! Поэтому суды должны доказать, что они (крымские татары – УНИАН) в чем-то виновны и понесли какое-то наказание. Второе – они не могут их (крымских татар – УНИАН) выпустить, потому что само появление этих людей – избитых, окровавленных, - это уже свидетельство преступлений, совершенных органами власти в отношении крымских татар».

Кроме того, по данным лидера Меджлиса, сейчас четверо крымских татар находятся в реанимации. «К четырем крымским татарам, которые находятся сейчас в реанимации, пришли, сказали, что подпишите заявление, что вы никаких претензий к властям не имеете, тогда вас отпустят. Те, конечно, отказались, дальше что будет – мы не знаем», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

По его словам, некоторые крымские татары избиты до такой степени, что самостоятельно даже не могут подписать протокол. «Прямо СС, прямо гестапо, что творится в нашем Крыму!», - возмутился лидер Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября на плато Ай-Петри проводился снос самовольных строений бизнесменов - крымских татар. Крымские татары утверждают, что в ходе сноса строений их избили правоохранители. В милиции отмечают, что снос проводился на законных основаниях, по решению суда, ситуация была спокойная. Председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО и глава Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА одобрили снос самовольных строений.

По данным крымской милиции, за оказание сопротивления правоохранителям были задержаны более 20 человек.