Завтра в Киеве Симоненко будет охранять тысяча милиционеров

Завтра в день 90-ой годовщины Октябрьской революции во время проведения массовых акций охрану общественного порядка в центре Киеве будут осуществлять до 1 тыс. сотрудников милиции.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления МВД в г. Киеве.

Как отметили в ЦОС, для координации действий в столичном главке милиции создан оперативный штаб, сформированы следственно-оперативные группы и группы документирования.

Также в случае необходимости для обеспечения охраны общественного порядка предусмотрено резервное количество сотрудников МВД.

Как сообщал УНИАН, состоянием на 5 ноября заявки на проведение митингов и демонстраций на Майдане Незалежности 7 ноября по случаю годовщины Октябрьской революции подали в Киевскую горгосадминистрацию Коммунистическая партия Украины и Всеукраинское объединение “Свобода”.