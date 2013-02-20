В УНИАН представили сборник избранных произведений Валерия Нечипоренко

Презентация состоялась сегодня в УНИАН.

Во время презентации руководитель компании PR-Prime Ксения Мацкевич (Сладкевич) подчеркнула, что при жизни В.Нечипоренко больше знали "как опытного журналиста, эффективного руководителя и талантливого менеджера. О его литературном творчестве вспоминали не часто, и сам Валерий со свойственной ему самоиронией называл себя "бывшим писателем". Но, как известно, бывших писателей не бывает".

По словам писателя Василия Шкляра, В.Нечипоренко был интересным писателем, ироничным, чего не хватает нашей прозе. «К сожалению, эта наша суета – журналистская, коммерческая деятельность – забрала у него львиную долю жизни, и он не успел реализоваться вполне как прозаик. Можно было бы ждать от него еще много неожиданных вещей», - отметил В.Шкляр.

Как отмечали участники презентации, «Завиграшки» - это не просто памятный сборник избранных произведений В.Нечипоренко - это книга о жизни во всех ее проявлениях. Книга состоит из семи разделов и представляет разные грани творчества журналиста и, по его собственному выражению, “бывшего писателя” В.Нечипоренко - от незавершенного автобиографического романа “Завиграшки”, лирически-философских новелл в “Корабликах”, реалистических сюжетов в “Мінюні” и почти “кожелянковских” - в “Реалізмі інших реальностей”, до иронических “Дивних людей” и публицистического “Буде краще”.

Завершается книга коротким жизнеописанием автора и небольшой подборкой воспоминаний «о неутомимом генераторе идей, ироничном политтехнологе, убежденном гуманисте, изобретательном путешественнике по экзотическим местам, который везде и всегда оставался истинным коростенцем». Иллюстрирована книга работами дочери В.Нечипоренко художницы Галины Ингулы.

Жена В.Нечипоренко Любовь во время презентации выразила благодарность друзьям, коллегам и единомышленникам писателя, при содействии и помощи которых было осуществлено это издание.

Как сообщил УНИАН учредитель и владелец издательства «Кальвария», которое издало сборник, «Завиграшки» будет передано во все областные библиотеки Украины.

Также сообщалось о намерении презентовать книгу в Союзе писателей Украины и на Украинском радио.

*** Валерий Нечипоренко (1955-2011 гг.) — заслуженный журналист Украины, автор Коростенского фестиваля дерунов, инициатор и промоутер литературного фестиваля “Просто так”, писатель и многолетний заместитель генерального директора УНИАН. До этого работал руководителем отдела информации газеты “Радянська Житомирщина”, главным редактором газеты “Житомирський вісник”, ответственным секретарем украинской редакции газеты “Фінансова Україна”, редактором отдела науки газеты “День”, редактором отдела городской жизни газеты “Всеукраїнські відомості”, создал и редактировал всеукраинскую газету “Індустрія”. С февраля 1999 года и до последних дней В.Нечипоренко работал заместителем генерального директора информационного агентства УНИАН и считал работу “в этой мощной и уникальной структуре” самой большой удачей в своей жизни.

Как прозаик В.Нечипоренко дебютировал в 1983 году рассказам “Жіноча інтуїція” в журнале “Вітчизна”. От 1988 года издал 14 художественных и научно-популярных книг, среди которых: сатирические рассказы “Дивні люди”, роман “Сердите покоління”, сборник прогулка «Вечірня прогулянка на старому велосипеді» (повести и роман), книга эпиграмм “Півтори тисячі слів”. За свои рассказы награжден премией имени Юрия Яновского в 1996 году и премией издательского дома “Альтернативы” 1998 года.

Отдельные его произведения переведены на английский, японский, польский, болгарский, белорусский и русский языки.