На Львовщине сожгли автомобиль мэра

Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль мэра города Винники Львовской области Сергея Уварова.

Об этом сообщил УНИАН компетентный источник в правоохранительных органах.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Гостехногенбезопасности во Львовской области, «20 февраля в 00.39 поступило сообщение о пожаре в городе Винники в автомобиле Toyota Sequoia, 2009 года выпуска. Огнем уничтожен салон автомобиля».

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В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о том, что в Винниках ночью сгорел автомобиль, а также сообщили, что информация о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Как стало известно от депутатов Винниковского городского совета, подожженный ночью автомобиль был припаркован возле дома городского председателя С.Уварова, он лично им пользовался, однако автомобиль зарегистрирован на его жену.

С.Уваров раньше был членом Партии регионов, впоследствии вышел из ее рядов, баллотировался на должность мэра города Винники при поддержке партии «Пора».