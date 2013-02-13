В Нигерии пираты похитили украинского моряка

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По информации Посольства Украины в Федеративной Республике Нигерия, нападение на транспортное судно “Walvis-7” нигерийской компании “Sea Tracks Group” произошло 10 февраля на подходе к порту Оне вблизи г. Порт-Хакорт (Нигерия).

С борта судна пираты вывезли в неизвестном направлении старшего механика – гражданина Украины, и капитана судна – гражданина Гондураса, говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа - 18 граждан Нигерии – добрались до порта.

Дело находится на особом контроле МИД Украины и Посольства Украины в Нигерии, отметили в министерстве.