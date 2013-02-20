Трое освобожденных из плена украинцев вернулись на родину
Трое украинских граждан, которые были освобождены из плена в Таджикистане, вернулись в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
По его словам, местные компетентные органы завершили следственные действия с участием украинских граждан, и 16 февраля при содействии Посольства Украины в Таджикистане трое украинских граждан прибыли на родину.
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Как сообщал УНИАН, за освобождение украинских граждан преступники требовали выкуп в сумме 100 тыс. долларов США. Силами спецподразделения МВД Таджикистана 31 января была проведена операция, вследствие которой граждане Украины были освобождены.
Они находились в Таджикистане для проведения необходимых следственных действий в рамках возбужденного по факту их похищения уголовного дела.