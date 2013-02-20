Трое освобожденных из плена украинцев вернулись на родину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, местные компетентные органы завершили следственные действия с участием украинских граждан, и 16 февраля при содействии Посольства Украины в Таджикистане трое украинских граждан прибыли на родину.

По теме: В Таджикистане освободили троих украинских заложников

Как сообщал УНИАН, за освобождение украинских граждан преступники требовали выкуп в сумме 100 тыс. долларов США. Силами спецподразделения МВД Таджикистана 31 января была проведена операция, вследствие которой граждане Украины были освобождены.

Они находились в Таджикистане для проведения необходимых следственных действий в рамках возбужденного по факту их похищения уголовного дела.