В Таджикистане освободили троих украинских заложников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины. О захвате заложников стало известно украинским дипломатам в Узбекистане 27 января с.г. За освобождение наших соотечественников преступники требовали выкуп в размере 100 тыс. дол. США.

Как говорится в сообщении, заграничными дипломатическими учреждениями Украины в Узбекистане и Таджикистане во взаимодействии с таджикскими компетентными органами были оперативно приняты первоочередные меры, направленные на установление местонахождения заложников и их освобождения.

Силами спецподразделения МВД Таджикистана 31 января с.г. проведена операция, в результате которой граждане Украины были освобождены. Таджикскими компетентными органами возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В МИД отмечают, что дело остается на контроле в Департаменте консульской службы министерства и Посольстве Украины в Республике Таджикистан.