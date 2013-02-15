Кабмину нужен миллиард на космическую программу

Об этом УНИАН сообщили в Государственном космическом агентстве Украины.

Согласно законопроекту, ориентировочный общий объем финансирования для реализации программы составляет 2,58 млрд грн, в том числе из государственного бюджета - 1,12 млрд грн.

Целью реализации программы является повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, культурного, информационного и научно-образовательного развития общества, обеспечение национальной безопасности и обороны, и защиты геополитических интересов государства.

Проектом программы предусматривается создание системы геоинформационного обеспечения и проведения мониторинга чрезвычайных ситуаций с использованием космической информации, запуск трех космических аппаратов (дистанционного зондирования Земли "Січ-2-1", научно-технологического "Микросат" и университетского "УМС-1"), создание космического ракетного комплекса "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара (Бразилия) и содействие созданию национальной спутниковой системы связи "Лыбидь", создание новейшей ракетно-космической техники и технологий ее изготовления, содействие коммерческой эксплуатации ракет-носителей "Циклон-4", "Зенит-2SLБ", "Зенит-3SLБ" ("Наземный старт"), "Зенит-3SL" ("Морской старт"), "Днепр" и Национальной спутниковой системы связи "Лыбидь", развитие международного сотрудничества (с РФ, странами ЕС, Бразилией, Канадой, Беларусью, США, Казахстаном), расширение сотрудничества Украины с Европейским космическим агентством и др.

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Реализация программы позволит обеспечить трансфер космических технологий в реальный сектор экономики государства (путем развития и эффективного использования космического потенциала Украины для решения актуальных задач, стоящих перед государством), повысить возможности доступа граждан к современным информационным технологиям, а для научных работников - возможности интеграции в мировую систему научных исследований, сформировать экономически устойчивую, конкурентоспособную, диверсифицированную ракетно-космическую отрасль национальной экономики и т.п.

Как сообщал ранее УНИАН, вопрос об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2013-2017 годы был внесен в повестку дня заседания Кабинета министров 6 февраля.

Справка УНИАН. Общегосударственная целевая научно-техническая космическая программа на 2013-2017 годы, утверждаемая законопроектом, является 5-й космической программой независимой Украины и первым этапом осуществления важных для дальнейшего развития космической отрасли правительственных документов - Концепции реализации государственной политики в сфере космической деятельности на период до 2032 года (одобрена распоряжением Кабинета Министров от 30.03.2011 № 238) и Плана мероприятий по ее выполнению (утвержден распоряжением Кабинета министров Украины от 25.01.2012 № 48).

Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития. В его подчинении находятся более 20 предприятий и организаций, среди которых ГП "ГКБ "Южное" им. М.К Янгеля" и ГП "ПО "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова".