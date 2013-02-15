Более 200 жителей Корюковки, расстрелянных фашистами, обнаружены в 2012 году
В Черниговской области перезахоронят останки более 200 мирных жителей, расстрелянных фашистами в Корюковке 70 лет тому назад.
Как сообщает пресс-служба Черниговской облгосадминистрации, перезахоронение состоится 1 марта во время мероприятий по случаю годовщины трагедии.
Останки жителей Корюковки были обнаружены в течение 2012 года во время поисково-эксгумационных исследований, которые проводились на территории будущего музейно-мемориального комплекса памяти жителей населенных пунктов Украины, уничтоженных фашистскими оккупантами.
1 марта в Корюковке состоится закладка капсулы в фундамент первой очереди мемориального комплекса. Также в этот день пройдет церемония возложения цветов к Мемориалу в честь героического сопротивления жителей Корюковки фашистам, спецпогашение художественного конверта с маркой "70-я годовщина Корюковской трагедии 1-2, 9 марта 2013 г.", другие мероприятия.
По словам председателя облгосадминистрации Владимира Хоменко, мероприятия в память о 70-й годовщине Корюковской трагедии имеют общегосударственное значение, они должны быть проведены на соответствующем уровне.
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По данным историков, Корюковская трагедия 1943 года – самое массовое одновременное убийство нацистами мирного населения за все годы Второй мировой войны. В начале марта 1943 года в городке в Черниговской области было убито свыше 7 тысяч мирных жителей.
В 2011 году Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ "О мероприятиях в связи с 70-й годовщиной Корюковской трагедии", которым определил основные направления работы по увековечению памяти погибших.