В Черниговской области почтили память жертв Корюковской трагедии

В Черниговской области состоялись мемориальные мероприятия, приуроченные к 69-й годовщине Корюковской трагедии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации, в городе состоялось торжественное шествие к Мемориалу в честь героического сопротивления жителей г. Корюковка немецко-фашистским захватчикам, церемония возложения цветов и митинг-реквием. В мероприятиях приняли участие руководство Черниговской облгосадминистрации, областного совета, Украинского института национальной памяти, Корюковской районной и городской власти, общественности.

В своем выступлении глава Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО подчеркнул, что в сентябре прошлого года Президент Украины подписал указ, которым определил чествование 70-х годовщин Корюковской трагедии на государственном уровне. Документ предусматривает строительство Мемориального комплекса памяти жителей населенных пунктов Украины, уничтоженных фашистскими оккупантами, и проведение соответствующих траурных мероприятий на всеукраинском уровне.

В.ХОМЕНКО сообщил, что в данное время продолжается подготовка к сооружению в Корюковке этого мемориала. На ближайшей сессии Черниговского облсовета будет рассмотрен вопрос о создании коммунального учреждения «Музейно-мемориальный комплекс памяти жителей населенных пунктов Украины, уничтоженных фашистскими оккупантами».

Кроме того, в рамках мероприятий презентован «Мартиролог установленных жертв Корюковской трагедии 1943 года» – список, который содержит свыше 1600 фамилий людей, уничтоженных в Корюковке в марте 1943 года.

*** В годы Великой Отечественной войны Корюковка была центром партизанского движения в Черниговской области, там постоянно действовало партийное и комсомольское подполье. 27 февраля 1943 года партизаны разгромили фашистский гарнизон, освободили узников из тюрьмы и вернулись в леса. На протяжении 1-3 марта немцы уничтожили городок, убили и сожгли заживо почти 7 тысяч его мирных жителей. По данным историков, это самое массовое одномоментное убийство нацистами мирного населения за все годы Второй мировой войны. Информация о Корюковской трагедии длительное время замалчивалась, поскольку, по мнению советских идеологов, это событие бросало тень на партизанское движение.