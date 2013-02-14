Очевидцы крушения самолета в Донецке видели, как люди вылезали из щелей и молились

Об этом пишет газета "Сегодня" со ссылкой на источник.

«Самолет садился в густом тумане — видимость составляла не более трех метров. С первого раза приземлиться не удалось, и он пошел на второй круг. При повторном приземлении шасси зацепилось за электроопору, после чего у лайнера отвалился хвост, и он рухнул».

В то же время Госслужба по чрезвычайным ситуациям выдвинула предварительную версию происшествия: при совершении аварийной посадки лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего перевернулся и разломался.

Чемпион по пилотажу Николай Тарасевич рассказал изданию, что Ан-24 — это очень хороший борт, который летает по всему миру. «Технические неполадки, возможно, могли иметь место. Однако, я считаю, что, вероятнее всего, причиной крушения стал человеческий фактор. Пилот, возможно, не рассчитал видимость».

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Очевидцы ЧП рассказали, что люди вылезали из щелей и огромных дыр, которые образовались при крушении, все они находились в состоянии сильного шока, молились.

«Это чудо, что самолет не взорвался, иначе живых бы не осталось», — рассказал мэр Донецка Александр Лукьянченко.

Как сообщал УНИАН, по информации официального сайта аэропорта, «13 февраля в аэропорту Донецк произошло чрезвычайное происшествие при посадке самолета Ан-24 авиакомпании «Южные авиалинии», летевшего рейсом 8971 «Одесса – Донецк», на борту находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа».