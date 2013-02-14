Пассажиры горящего Ан-24 рассказали, как спаслись
06:23, 14 февраля 2013Разное
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Пассажиры, выжившие в авиакатастрофе под Донецком, считают, что спаслись благодаря трещине, которая возникла в фюзеляже разломившегося пополам самолета Ан-24.
Пассажиры рассказали как спаслись при аварии самолета
Их рассказ записал на видео "Пятый канал".
"Мы шли на снижение уже, после чего мы почувствовали, что скорость самолета увеличивается, после чего начался крен влево. Произошло столкновение с землей, после чего самолет смяло в прямом смысле как консервную банку. То есть благодаря той трещине, которая образовалась в самолете, мы смогли вовремя покинуть самолет до возгорания", - считает пассажир Олег Ошека.
"Если бы, наверное, не эта трещина, то мы бы оттуда не выбрались", - полагает другой пассажир Дмитрий Вербицкий.
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