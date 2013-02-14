Пассажиры горящего Ан-24 рассказали, как спаслись

Их рассказ записал на видео "Пятый канал".

"Мы шли на снижение уже, после чего мы почувствовали, что скорость самолета увеличивается, после чего начался крен влево. Произошло столкновение с землей, после чего самолет смяло в прямом смысле как консервную банку. То есть благодаря той трещине, которая образовалась в самолете, мы смогли вовремя покинуть самолет до возгорания", - считает пассажир Олег Ошека.

"Если бы, наверное, не эта трещина, то мы бы оттуда не выбрались", - полагает другой пассажир Дмитрий Вербицкий.