Одесская прокуратура взялась за скандальные долгострои «Альянса»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как отмечено в сообщении, начато уголовное производство, в ходе которого назначен ряд экспертиз по изучению законности использования средств инвесторов и действий должностных лиц подрядчика, в частности, предприятий группы «Альянс» по факту заключения договоров ипотеки.

Предмет соответствующих договоров - имущественные права на незаконченные квартиры, которые отчуждены в пользу граждан-инвесторов строительства.

Сведения об уголовном производстве прокуратурой Киевского района Одессы внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией уголовного преступления ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Проведение досудебного расследования поручено Киевскому райотделу милиции.

Ход расследования пребывает на контроле прокуратуры Одессы и прокуратуры Киевского района.

Данное заявление пресс-служба сделала после встречи инвесторов с прокурором Одессы Геннадием Фуртатом.

Как передает корреспондент УНИАН, 13 февраля к зданию прокуратуры около сотни инвесторов пришли после пикетирования здания мэрии, где требовали, чтобы местная власть выполнила свое обещание о достройке зданий «Альянса». Возле Одесского национального театра оперы и балета (находится рядом с прокуратурой) участники акции перекрыли проезжу часть, что создало в центре города автомобильную пробку.

Выйдя к протестантам, Г.Фуртат сообщил, что в ходе расследования уголовного дела сейчас изымаются и изучаются документы «Альянса». При этом прокурор отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что руководитель «Альянса» Владимир Конанов в розыске.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, будет проведены проверки, в ходе которых прокуратура даст принципиальную оценку выполнения своих функций органами местного самоуправления по вопросу долгостроев.

Справка УНИАН. В настоящее время из 12 объектов корпорации «Альянс» не сданы в эксплуатацию 5. Всего в Одесском регионе сейчас 25 долгостроев, на которые с инвесторов было собрано около 1 млрд. дол. Строительная группа «Альянс» функционировала в Одессе с 2005 года. В нее вошли 2 общества с ограниченной ответственностью: «Альянс-Жилстрой» и «Альянс-Высотстрой». 26 января 2012 года инвесторы недостроенных домов строительной компании «Альянс» обратились к исполнительному комитету Одесского городского совета с просьбой передать их дома на баланс управления капитального строительства горсовета.