За акцию протеста в Одессе арестован предприниматель рынка «Привоз»

Как передает корреспондент УНИАН, Приморский районный суд Одессы сегодня, 29 декабря, принял решение продлить содержание под стражей Вячеслава Бабейко - одного из предпринимателей рынка «Привоз», принимавшего участие 21 декабря в акции протеста у стен мэрии.

Суд также постановил, что в случае внесения в течение 5 дней залога в размере 35 тыс. грн, подсудимый В.Бабейко может быть освобожден из-под стражи.

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Подсудимого В.Бабейко, задержанного милицией 28 декабря, доставили в суд в автозаке, его сопровождали в зал заседаний около десяти сотрудников милиции. В самом здании суда находились несколько десятков сотрудников милиции в форме и в штатском.

Журналистам категорически запретили производить фото и видеосьемку, дело рассматривалось за закрытыми дверями.

В Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области уточнили, что 28 декабря милицией, согласно санкции Приморского райсуда, произведено задержание двух граждан, участвовавших в акции протеста и штурме мэрии Одессы.

Начальник ОСО Владимир Шаблиенко отметил, что уголовное дело расследуется по признакам ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганские действия, совершенные группой лиц с применением предметов, опасных для жизни и здоровья граждан).

Согласно данным СМИ, местные предприниматели Вячеслав и Виктор Бабейко были задержаны согласно постановлению суда в качестве участников штурма мэрии Одессы.

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Как сообщал УНИАН, 21 декабря сторонники ВО «Свобода», обманутые инвесторы и предприниматели рынков пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходило заседание сессии городского совета. Как говорится в сообщении пресс-службы областной организации ВО «Свобода», акция протеста перед зданием мэрии организована против переименования одной из улиц города, которая сейчас носит имя Ивана и Юрия Лип.

Одесская городская организация ВО «Свобода» обвинила охрану мэрии Одессы в применении против митингующих возле здания городского совета слезоточивого газа и водометов.

По данным начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Сергея Резникова, против участников событий возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 296 УК Украины - хулиганские действия, совершенные группой лиц с применением предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан. Были допрошены около 100 человек. Установлены все лица, принимавшие участие в штурме мэрии, в частности, в демонтаже входной двери.