Донецких миллионеров стало больше на 36 человек

Среди граждан, которые в 2007 году задекларировали свои доходы, полученные в 2006 году, 98 граждан задекларировали доход свыше 1 млн. гривен. Это на 36 человек больше, чем было в предыдущем отчетном году.

Как сообщили УНИАН в Управлении налогообложения физических лиц ГНА в Донецкой области, из 98 легальных миллионеров 79 проживают в Донецке.

Всего налоговыми органами области в текущем году уже принято более 45 379 деклараций граждан, которые получали доходы в 2006 году. В прошлом году было обработано более 39 тыс. деклараций.

В налоговой администрации также уточнили, что в порядке обязательного декларирования полученных доходов подали декларации более 26 тыс. граждан. Для сравнения, в 2006 году из числа обязательного декларирования подали декларации около 17 тыс. граждан.

Кроме того, в налоговой администрации, как "интересные" упомянули несколько случаев декларирования своих доходов гражданами.

Так, житель г. Снежное задекларировал иностранный доход в сумме 202 тыс. гривен, полученный по сети Интернет от иностранной фирмы за оказанные ей услуги.

В другом случае гражданин Германии принимал участие в строительных работах в г. Енакиево и задекларировал полученный доход в суме 328,7 тыс. гривен.

В еще одном случае житель г. Донецка получил в дар от Донецкой епархии квартиру и задекларировал полученный доход в сумме 119,3 тыс. гривен.