Украина импортировала газ по 426,16 долл.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе 2013 года закупила у Российской Федерации газа на сумму 1,105 млрд долл., и у Германии - на сумму 10,071 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, в первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

При этом RWE не предоставляет информации о наличии контрактов с «Нафтогазом» на 2013 год.