Греко-католики всех стран соберутся в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом во время сегодняшней встречи с председателем КГГА Александром Поповым сказал Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

В рамках богомолья должен состояться также Синод епископов, участие в котором примут более 40 руководителей епархий со всего мира, а также, вероятно, папский легат. С.Шевчук пригласил киевскую власть стать партнером проведения этого съезда как мероприятия, способствующего туристической привлекательности украинской столицы.

Также церковь выступила инициатором восстановления уничтоженного в 1930 году храма Николая Доброго на Подоле (именно в нем венчался Михаил Булгаков).

Как отметил А.Попов, эта инициатива может стать важной составляющей возрождения Подола как исторической части старого Киева.

«Мы имеем грандиозные планы по возобновлению туристической привлекательности старого Киева и начать хотим именно с Подола. Уже в этом году начнем реставрацию улицы Сагайдачного. Поэтому ваша инициатива чрезвычайно уместна и своевременна», – подчеркнул А.Попов.

Он также сообщил главе УГКЦ о подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Руси и призвал его и возглавляемую архиепископом общину приобщаться к этим мероприятиям.