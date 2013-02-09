Днепропетровские школьники победили в Балтийском научно-инженерном конкурсе

Как сообщает Правительственный портал, днепропетровские школьники заняли первое место за командный проект «Новый тип слоистого двойного гидроксида никеля для использования в гибридных суперконденсаторах».

Третье место занял воспитанник Днепропетровского областного центра эколого-натуралистического творчества ученической молодежи Станислав Лавриненко, который представил проект «Темплантный синтез на пеноникеле как средство изготовления высокоэффективного окисноникелевого электрода гибридного суперконденсатора».

Также третье место в конкурсе заняли участники из Хмельницкой, Сумской и Винницкой областей.

Кроме этого, в рамках Балтийского научно-инженерного конкурса специальные премии получили представитель Донецка Руслан Ян (проект «Разработка отклонителя непрерывного действия для дегазирования скважин») и одессит Владимир Кулик (проект «Повышение КПД бытовых газовых плит путем создания насадок для кухонной посуды»).

В целом же во время конкурса юные исследователи из Украины представили 10 научных проектов, 8 из которых отмечены дипломами и премиями.

Всего в конкурсе участвовало около 300 человек из России, Украины, Беларуси и Казахстана.