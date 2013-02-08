Янукович не хочет повторять прошлых ошибок на Евробаскете

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Будет напряженная и очень ответственная работа. Поэтому каждый на своем месте с первого дня, не дожидаясь отдельных каких-то указаний или проверок контрольных должен отработать план выполнения того участка работы, который будет поручен, и мне лично доложить», - сказал Виктор Янукович, обращаясь к участникам Координационного комитета.

Глава государства отметил, что Украина уже обладает позитивным опытом организации масштабных спортивных соревнований. Страна успешно приняла чемпионат Европы по футболу. «Евробаскет будет для нас очередным испытанием», - сказал президент, отметив, что предложил вице-премьер министру Александру Вилкулу привлечь к этой подготовке специалистов, обеспечивавших проведение Евро-2012, а также Федерацию баскетбола Украины и спортивную общественность.