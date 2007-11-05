Мошенники подсматривают PIN-коды с потолка

Мошенники стали реже подглядывать PIN-коды кредитных карт возле банкоматов, так как пользователи карточек все чаще прикрывают их рукой, говорится в исследовании APACS, британской торговой платежной ассоциации, данные которой приводит Sky News.

Вместо этого кардеры вставляют в потолок над кассами магазинов микровидеокамеры. Расплачиваясь карточкой на кассе, покупатели реже заботятся о собственной финансовой безопасности.

Чтобы установить видеокамеру, мошенник либо подкупает персонал торговой точки, либо притворяется ремонтником и получает доступ кассовым аппаратам.

В 2006 году проведенный APACS опрос показывает, что 8 процентов респондентов записывали свой PIN-код, чтобы не забыть. Семь процентов говорили свой PIN-код другим людям. Кроме того, как выяснила APACS, 47 процентов жертв мошенников узнают о платежах, которых они не совершали, только из выписок.

Лента.ру