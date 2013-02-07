Глава НБУ: МВФ доволен усилиями Нацбанка

Как сообщается на сайте НБУ, об этом заявил глава Нацбанка Игорь Соркин в ходе встречи со специалистами Европейского департамента МВФ во главе с руководителем миссии Кристофером Джарвисом, которая состоялась 4 февраля 2013 в рамках визита миссии Фонда в Украину.

«Мы заинтересованы в восстановлении и активизации программного сотрудничества с Международным валютным фондом, руководство которого большинство наших усилий оценивает позитивно», - отметил И.Соркин.

Он проинформировал представителей миссии МВФ о результатах работы банковской системы Украины и «о достижении значительного успеха в выполнении договоренностей, определенных Меморандумом об экономической и финансовой политике».

При этом, как указывается в сообщении НБУ, К.Джарвис заверил, что МВФ доволен выполнением Нацбанком своих обязательств. «Мы отдаем должное вашим достижениям в рамках сотрудничества, особенно хотим отметить меры, направленные на поддержание ценовой стабильности в стране», - цитирует слова руководителя миссии МВФ пресс-служба Нацбанка.

Стороны договорились провести ряд рабочих встреч, в ходе которых намерены детально обсудить проблемы и задачи, связанные с дальнейшим сотрудничеством Украины с МВФ.

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Как сообщал УНИАН, в начале февраля первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью телеканалу «Украина» сообщил, что Украине, возможно, удастся достичь договоренности с Международным валютным фондом о получении нового кредита уже до марта.

Миссия МВФ, прибывшая в Украину 29 января, до 12 февраля намерена обсудить новую программу сотрудничества.

По словам С.Арбузова, Украина по новой программе ожидает получить по кредиту стэнд-бай 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).