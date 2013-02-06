Госстат: Инфляция в январе составила 0,2%

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, в январе против декабря 2012 года больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки - на 0,3% (против января 2012 года - снижение цен на 2,2%), в частности овощи - на 6,4%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,4% (рост на 6,7%), жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - на 0,4% (рост на 0,6%) в частности горячая вода и отопление - на 1,6%, квартплата - 0,6%.

Относительно заметное снижение цен зафиксировано только на сахар - на 2,2% (против января 2012 года снижение - 16,6%).

По остальным позициям в январе 2013 года против декабря 2012 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,3 п.п.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

В январе 2012 года против декабря 2011 года в Украине зафиксирована инфляция 0,2%, против января 2011 года - 3,7%

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.