С Черновецкого уже надо брать пример?

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ призывает политиков брать пример с мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и продемонстрировать избирателям уровень своей физической подготовки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«В странах западной демократии никогда нельзя занимать высокую политическую должность, если ты имеешь плохую физическую форму или употребляешь алкоголь. И мы готовы предоставить равные возможности, так же как сделал Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, для того чтобы они показали, на что способны и в какой физической форме они находятся», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Он назвал “очень положительной практику, которую начал мэр Киева, отчитываться перед избирателями о своем физическом состоянии на стадионе, а не только в телеэфире”. “Лично я не употребляю алкоголь, не курю и трижды в неделю посещаю зал”, - рассказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в присутствии журналистов пробежал на НСК «Олимпийский» дистанцию 400 метров трусцой за 2 минут 16 секунд и подтянулся на турнике 15 раз.