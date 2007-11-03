В Музее народного декоративного искусства открылась выставка Галины Ингулы

В Музее народного декоративного искусства сегодня состоялось открытие персональной выставки молодой киевской художницы Галины ИНГУЛЫ «Празднование осени», на которой представлены живописные исследования автора в разных жанрах.

Как передает корреспондент УНИАН, «Празднование осени» - девятая персональная выставка автора. Здесь представлены яркие осенние пейзажи и натюрморты, которыми Г.ИНГУЛА пытается доказать, что и осень можно праздновать, если смотреть на нее веселыми глазами художника, который любит этот мир.

Г.ИНГУЛА пишет картины в двух стилях – в фэнтези и в классическом реализме. Она считает, что фантазия и реальность должны сосуществовать в жизни каждого человека, что они - два крыла человеческой надежды.

По мнению вице-президента Ассоциации работников музеев технического профиля Владимира КОНСТАНТИНОВА, творчество Г.ИНГУЛЫ - жизнерадостно, художница настойчиво совершенствуется в классическом реализме. “Картины, которые выполнены в реалистичном стиле, доносят до нас красоту природы, они очень привлекательны”, - сказал он.