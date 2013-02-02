НАТО уничтожит в Украине 3 миллиона мин-лепестков

Контракт заключен между Министерством обороны Украины, Агентством НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению (НСПА) и государственным предприятием “Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод»“.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны, мероприятие проводилось в рамках выполнения проекта Трастового фонда НАТО по уничтожению легких вооружений, стрелкового оружия, обычных видов боеприпасов и противопехотных мин типа ПФМ-1 (1С) в Украине.

В церемонии приняли участие замминистра обороны Украины Артуро Бабенко, генеральный директор госпредприятия “Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» Леонид Шиман, руководитель Проекта НСПА в Украине Владимир Литвинчук, представители Посольства США в Украине.

«Убежден, что сегодня мы подписали важный договор по утилизации мин. Чем быстрее мы будем вести эту работу, тем быстрее мы избавим страну от избыточного вооружения. Выражаю благодарность всей команде, которая провела непростую, но достаточно эффективную работу за все это время по утилизации противопехотных мин, легких вооружений и стрелкового оружия и боеприпасов. Это достаточно ответственное задание, – отметил А.Бабенко. – Хочу отметить, что взятые сторонами обязательства первого этапа проекта, который начался 2006 году, мы выполнили в полном объеме. За это время утилизировано 15 тысяч тонн боеприпасов, 400 тысяч легких вооружений и стрелкового оружия, а также тысяча переносных зенитных ракетных комплексов».

Сейчас, по его словам, начинается второй этап, который продлится до 2014 года, и будет достаточно насыщенным, ведь предусмотрено уничтожить 73,5 тысячи тонн обычных боеприпасов, 366 тысяч единиц стрелкового оружия и 3 миллиона противопехотных мин типа ПФМ-1. Это, по мнению А.Бабенко, реально выполнить, поскольку все исполнители, как показала практика, работают профессионально и эффективно.

США, как и во время первого этапа проекта, выступают в роли ведущего государства и на втором этапе. Другими странами-донорами этого этапа на сегодняшний день являются Германия, Швейцария, Турция, Ирландия.

Европейский Союз выступает спонсором утилизации противопехотных мин.

Мероприятия по привлечению средств международной технической помощи для утилизации непригодных боеприпасов, противопехотных мин и стрелкового оружия и легких вооружений (ЛВСО) продолжаются.

«Благодаря помощи Проекта НСПА в Украине, которым руководит В.Литвинчук, на утилизацию было направлено 5,5 миллиона евро. На второй этап предусматривается выделить 22 миллиона. По состоянию на 1 февраля 2013 года НСПА подтвердило выделение средств в сумме 100 тысяч евро на начало работ по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1 в 2013 году, – заметил А.Бабенко. – А высвобожденные средства мы направляем на реформирование Вооруженных сил и решение социальных вопросов военнослужащих и членов их семей».

Проект Трастового фонда Программы НАТО в Украине по уничтожению обычных боеприпасов, стрелкового оружия и легких вооружений направлен на демилитаризацию 133 тысяч тонн боеприпасов, 1,5 миллиона ЛВСО и предоставление помощи в уничтожении 3 миллионов единиц противопехотных мин типа ПФМ-1 в течение 12 лет в четыре этапа до 2018 года.

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ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) «Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия. Была разработана в СССР как аналог американской мины BLU-43/B «Dragontooth». Если наступить на такую мину, взрыв отрывает ступню. Мина устанавливается "засеиванием" местности с самолета. Широко применялась в Афганистане, где из-за необычной формы пластикового корпуса дети нередко воспринимали мину как игрушку.