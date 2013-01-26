«Нафтогаз» подтвердил, что «Газпром» требует $7 млрд за неиспользованный газ

Об этом УНИАН сообщил источник «Нафтогазе».

«Такой счет есть», - подтвердил собеседник.

Как сообщалось, согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров.

«Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа, согласно условиям контракта. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.