«Нафтогаз» подтвердил, что «Газпром» требует $7 млрд за неиспользованный газ
15:18, 26 января 2013Политика
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НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.
Россия требует от Украины $7 млрд за неиспользованный газ / Фото: news.nikcity.com
Об этом УНИАН сообщил источник «Нафтогазе».
«Такой счет есть», - подтвердил собеседник.
Как сообщалось, согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров.
«Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа, согласно условиям контракта. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.
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